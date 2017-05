தினகரன், சுகேஷை நன்றாக தெரியும்… ஆஸ்திரேலியா பிரகாஷை அரசு சாட்சியாக மாற்ற டெல்லி போலீஸ் முடிவு

இரட்டை இலை பெற லஞ்சம் கொடுக்கப்பட்ட புகாரில் ஆஸ்திரேலியா பிரகாஷை அரசு சாட்சியாக சேர்க்க உள்ளதாக டெல்லி போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.

English summary

Australia Prakash has appeared before Delhi Police in two leaves bribery case.