மோடியின் குஜராத் மற்றும் ஜார்க்கண்டில் 2 எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைகள் - பட்ஜெட்டில் அறிவிப்பு

ஜார்கண்ட் மற்றும் குஜராத் மாநிலங்களில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை அமைக்கப்படும் என மத்திய நிதியமைச்சர் அருண் ஜேட்லி தெரிவித்துள்ளார்.

Story first published: Wednesday, February 1, 2017, 13:06 [IST]

English summary

Finanace Minister Arun jaitely filed General budget today in Parliament. HE announced in general budget that two new AIIMS to be set up in Gujarat and Jharkhand.