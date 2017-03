குஜராத்தில் மாணவர்களிடையேயான தகராறு மத மோதலானது: 2 பேர் பலி- 50 வீடுகள் தீக்கிரை!

குஜராத்தில் மாணவர்களிடையேயான தகராறு மத மோதலாக வெடித்தது. இம்மோதலில் 2 பேர் கொல்லப்பட்டனர். 50 வீடுகள் தீக்கிரையாக்கப்பட்டன.

English summary

Two persons were killed and 10 others injured in a communal clash in Gujarat. The incident occurred in Patan district after a mob ransacked and set ablaze 50 houses.