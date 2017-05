நர்மதை நதி பாதுகாப்பு இயக்கத்தில் தீவிர பங்காற்றியவர் தவே

மத்திய சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் அனில் மாதவ் தவே, நர்மதை நதி பாதுகாப்பு இயக்கத்தில் தீவிரமாக பங்காற்றியவராவார்.

English summary

Union Minister Anil Madhav Dave had done important role in Narmada river protection movement.