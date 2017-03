இனி மீனவர்கள் மீது துப்பாக்கி சூடு இருக்காதாம்… சுஷ்மாவுடன் ஆலோசனைக்கு பின் ஜெயக்குமார் உறுதி

தமிழக மீனவர்கள் மீது இனி துப்பாக்கி சூடு நடத்தப்படாத வகையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று மத்திய அமைச்சர் சுஷ்மா சுவராஜ் உறுதி அளித்துள்ளதாக தமிழக மீன்வளத் துறை அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கூறினார்.

English summary

Union government has assured fishermen safety and security, said Minister of fishery Jayakumar after meeting with External affairs minister Sushma Swaraj.