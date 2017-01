தமிழக அரசின் வரைவு அவசர சட்டத்தை ஜனாதிபதிக்கு அனுப்பியது உள்துறை அமைச்சகம்!

மிருகவதை தடுப்பு சட்டத்தில் திருத்தத்துக்கான தமிழக அரசின் அவசர சட்டத்தை தற்போது ஜனாதிபதிக்கு உள்துறை அமைச்சகம் அனுப்பி வைத்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

English summary

The Union Home Ministry today sent the TamilNadu Govt.'s draft oridinance to amendments in PCA act to President office.