ஜாதவ் விவகாரத்தில் இந்தியாவுக்கு மிகப்பெரிய வெற்றி கிடைத்துள்ளது - வெங்கையா நாயுடு மகிழ்ச்சி!

குல்பூஷண் ஜாதவ் மரண தண்டணைக்கு விதிக்கப்பட்ட தடை இந்தியாவுக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய வெற்றி என மத்திய அமைச்சர் வெங்கையா நாயுடு தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

International Court of Justice staying execution of #KukbhushanJadhav has exposed Pakistan. I'm sure final order too will go in our favor.

Major victory for India #KulbhushanJadhav case.ICJ upholds India's right to consular access,put a stay on death execution. Justice prevails

English summary

Union Minister Venkaih naidu expressing his happiness on thd Kulbhushan jadhav case. He tweeted that Major victory for India on KulbhushanJadhav case. ICJ upholds India's right to consular access,put a stay on death execution he said.