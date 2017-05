தலித் வீட்டுச் சாப்பாட்டை ஒதுக்கிய பாஜக எதியூரப்பா- போலீசில் தீண்டாமை புகார்!

தலித் வீட்டில் சாப்பிடாமல் ஹோட்டலில் இருந்து வாங்கிவந்த உணவை முன்னாள் கர்நாடக முதல்வர் எதியூரப்பா சாப்பிட்டார் என்று புகார் எழுந்துள்ளது.

English summary

A Dalit youth has filed a complaint with Mandya district police against Karnataka BJP chief B S Yeddyurappa, accusing him of practising untouchability.