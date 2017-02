உ.பி.சட்டசபை தேர்தல்.. 73 தொகுதிகளில் இன்று முதல்கட்ட வாக்குப்பதிவு

உத்தரப்பிரதேச மாநில சட்டசபைக்கு முதல் கட்ட வாக்குப்பதிவு 73 தொகுதிகளில் நடைபெறுகிறது.

English summary

73 assembly seats of Uttar Pradesh spread across 15 districts are set to go for polls on Saturday amid elaborate security arrangements. The three-cornered contest is being seen as a litmus test for or Prime Minister Narendra Modi's nearly three-year rule.