ஆன்லைனில் கிளிக் செய்தால் பணம்...6 லட்சம் பேரிடம் ரூ.3700 கோடி சுருட்டிய கும்பல் கைது

ஆன் லைன் மூலம் நூதன முறையில் மோசடி செய்து ரூ.3700 கோடி சுருட்டிய 3 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

At a time when Narendra Modi government is stressing on the need to go digital, a massive online racket has come to light in the national capital region on Thursday. The news of the internet fraud has sent shock waves among customers across the country.