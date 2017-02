சட்டசபை தேர்தலுக்கு பிறகு உத்தரப்பிரதேசத்தின் தலைவிதி மாறப்போகிறது: அமித் ஷா

உத்தரப்பிரதேச தேர்தல் அம்மாநிலத்தின் விதியை மாற்றும் தேர்தல் என்று பாஜக தலைவர் அமித் ஷா தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

This election is not about electing a particular party over the other. It is about changing the bhagya (fate) of state, Amit Shah