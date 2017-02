சட்டசபையில் நாற்காலிகளை தூக்கி வீசி உறுப்பினர்கள் கூச்சல்... ஒத்தி வைத்த சபாநாயகர்

காஷ்மீர் சட்டசபையில் கத்தி கூச்லிட்ட உறுப்பினர்கள் நாற்காலி மற்றும் மேசைகளை தூக்கி வீசினர். இதனால் சட்டசபையை சபாநாயகர் ஒத்தி வைத்தனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Uproar in Kashmir assembly against Cheif minister Mehbooba mufti's sttatement on section 370. opponent leader and MLAs shouted and threw chairs and desks in the Assembly. Speaker of the Assembly postponed.