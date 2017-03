உ.பி.யில் பாஜக வென்றாலும் மெஜாரிட்டி நஹியாம்... இப்படியும் எக்ஸிட் போல் முடிவுகள்!

உத்தரப்பிரதேசத்தில் பாஜக வென்றாலும் ஆட்சி அமைக்க பெரும்பான்மை கிடைக்காது என்கின்றன சில எக்ஸிட் போல் முடிவுகள்.

English summary

Projections of NewsX-MRC for Uttar Pradesh assembly polls predicts BJP emerging as the single largest party with 185 votes. The forecast for Samajwadi party and Congress alliance stood at 120 with projections for Bahujan Samaj Party stood at 90 and 8 seats to others.