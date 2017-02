உத்தரப்பிரதேச தேர்தல்: முதற்கட்ட வாக்குப்பதிவு விறுவிப்பாக தொடங்கியது

உத்தரப்பிரதேச மாநில சட்டசபைத் தேர்தலில் 73 தொகுதிகளுக்கான முதல் கட்ட வாக்குப்பதிவு தொடங்கியது.

English summary

73 seats up for grabs in first of the seven phases in Uttar Pradesh. The verdict will be out on March 11.