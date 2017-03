உ.பி. துணை முதல்வர்களாக கேசவ் மவுரியா, தினேஷ் சர்மா தேர்வு !

உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்துக்கு இரண்டு துணை முதல்வர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

English summary

Dinesh Sharma and Keshav Prasad Maurya can be two deputy CMs of Uttar Pradesh