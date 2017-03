திருவள்ளுவரை தெருவில் போட்டு அவமதித்த ஹரித்வாரில் தோல்வி அடைகிறார் ராவத்!

உத்தரகண்ட் மாநிலம், ஹரித்வார் (ரூரல்) தொகுதியில் போட்டியிட்ட காங்கிரஸ் முதல்வர் ஹரீஷ் ராவத் பின்தங்கியுள்ளார்.

English summary

The Uttarkhand CM Harish Rawat who contested in Haridwar (rural) is trailing now.