விவசாயிகள் போராட்டம்... வறட்சி நிவாரண நிதியை அளிக்க அருண் ஜெட்லியிடம் வைகோ கோரிக்கை

வறட்சி நிவாரணப் பணிகளுக்குக் கூடுதல் நிதி அளிக்க வேண்டும் என்றும் மத்திய நிதியமைச்சர் அருண் ஜெட்லியிடம் மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.

English summary

MDMK general secretary Vaiko on Saturday met Union Finance Minister Arun Jaitley to urge consider farmers demand.