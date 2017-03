டெல்லியில் போராடும் விவசாயிகளை நேரில் சந்திக்க வேண்டும்: மோடிக்கு வைகோ கடிதம்

டெல்லி ஜந்தர்மந்தரில் போராட்டம் நடத்தும் தமிழக விவசாயிகளை பிரதமர் மோடி சந்திக்க வேண்டும் என மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ வலியுறுத்தியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

MDMK general secretary Vaiko writes letter to Prime minister Modi To meet farmers who are protesting in Delhi.