கர்நாடகாவில் கட்டப்பாவுக்கு எதிராக போராட்டம் இல்லையாம்.. வாபஸ் பெற்றார் வாட்டாள் நாகராஜ்!

கர்நாடகாவில் நடிகர் சத்யராஜ்க்கு எதிராக நடைபெற இருந்த போராட்டம் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.

English summary

vatal Nagaraj withdraw his protest against satyaraj for baahubali 2. After Sathyaraj apology vattal Nagaraj Announce this.