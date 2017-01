ஜல்லிக்கட்டுப் புரட்சியால் கிலி... திடீரென தமிழர் கலாசாரம் மீது பாசம் காட்டுவதாக நடிக்கும் மோடி!

உலகையே திரும்பிப் பார்க்க வைத்திருக்கும் தமிழினத்தின் ஜல்லிக்கட்டுப் புரட்சியால் வெலவெலத்துப் போயுள்ளார் பிரதமர் மோடி.

We are very proud of the rich culture of Tamil Nadu. All efforts are being made to fulfil the cultural aspirations of Tamil people.

Story first published: Saturday, January 21, 2017, 9:14 [IST]

English summary

Prime Minister Narendra Modi on Saturday said that he is very proud of the rich culture in Tamil Nadu. Modi further said that all efforts are being made to fulfill the cultural aspirations of the people of Tamil Nadu.The central government is fully committed to the progress of Tamil Nadu.