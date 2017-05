"மோசமான பிரதமர் மோடி".. கூகுள் மீது கேஸ் போட்ட விஎச்பி!

உலகின் மிக மோசமான பிரதமர் மோடி என்று கூகுள் தேடலின் போது வருவதை கண்டித்து கூகுள் நிறுவனத்தின் மீது உ.பி மாநிலத்தில் வழக்கு போடப்பட்டுள்ளது.

English summary

FIR filed against search engine Google at UP over result about Prime Minister Narendra Modi