நீட் தேர்வில் இருந்து தமிழகத்திற்கு விலக்கு கிடைக்கும் - விஜயபாஸ்கர் நம்பிக்கை

தமிழகத்திற்கு நீட் தேர்வில் இருந்து மத்திய அரசு விலக்கு அளிக்கும் என்ற நம்பிக்கை இருப்பதாக தமிழக சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

TN Health minister Vijayabhaskar has expressed for positive result in NEET issue.