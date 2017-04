ஐடி ரெய்டால் ஜனாதிபதி கையால் விருது வாங்க முடியலையே - விஜயபாஸ்கர்

அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் குடியரசுத்தலைவர் கையால் இன்று விருது பெற இருந்த நிலையில் வருமானவரித்துறை சோதனை நடைபெற்றுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Tamil Nadu health minister Vijayabhaskar has lost the moment to receive the President award due to IT Raids