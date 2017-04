த்தூ....என பத்திரிகையாளர்களை காறி துப்பியதற்கு பிரஸ் கவுன்சிலில் வருத்தம் தெரிவித்தார் விஜயகாந்த்!

பத்திரிகையாளர்களை காறி துப்பியதற்கு பிரஸ் கவுன்சிலில் விஜயகாந்த் இன்று வருத்தம் தெரிவித்தார்.

English summary

DMDK leader Vijayakanth today regrets for his comments against Journalists at Press Council.