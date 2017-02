உள்ளாட்சி தேர்தல் வன்முறை.. நாகலாந்தில் வாகனங்களுக்கு தீ வைப்பு.. 2 பேர் பலி.. பதட்டம்!

நாகாலாந்தில் உள்ளாட்சி தேர்தல் விவகாரமாக வன்முறை வெடித்து உள்ளது. மாநிலத்தின் பல பகுதிகளில் போராட்டங்கள் நடைபெற்று வருவதால் பதட்டம் ஏற்பட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Two persons were killed and several others were injured in Nagaland after clashes erupted during local body elections.