ஏர் இந்தியா ஊழியரை 25 முறை செருப்பால் அடித்த சிவசேனா எம்.பி.,.. டெல்லியில் பரபரப்பு!

ஏர் இந்தியா விமான ஊழியரை 25 முறை செருப்பால் அடித்து, சிவசேனா எம்.பி., கெயிக்வாத் அராஜகத்தில் ஈடுபட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Thursday, March 23, 2017, 21:28 [IST]

English summary

In a shocking incident highlighting VVIP highhandedness, Shiv Sena MP Ravindra Gaikwad has allegedly manhandled an Air India staff member over seating issues.