பிரபல நடிகருடன் சச்சின் மகள் சாரா எடுத்த செல்ஃபி.. சோஷியல் மீடியாவில் இப்போ இதுதான் ஹாட்

சாரா மற்றும் ரன்வீர்சிங் போட்டோ தற்போது சோஷியல் மீடியாவில் வைரலாகியுள்ளது. ஜோடிப் பொருத்தம் பிரமாதம் என பலரும் முனுமுனுக்கிறார்கள்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Ranveer Singh is Bollywood's heartthrob! The man carries a certain kind of charisma, that makes him stand out among the other celebs. Recently, we came across a picture of Ranveer Singh, which is going viral on the social media.