சேவாக் மகன் டோணியை என்ன செய்து வைத்திருக்கிறார் பாருங்கள்

மும்பை: இந்திய வீரர் டோணியின் படத்தை வீரேந்திர சேவாக் மகன் வரைந்த ஸ்கெட்ச் இப்போது வைரலாக சுற்றி வருகிறது.

அதிரடிக்கு பெயர் பெற்றவர் இந்திய முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் வீரேந்திர சேவாக். அவரது மூத்த மகன் ஆர்ய வீருக்கு தற்போது 10 வயதாகிறது. சிறுவன், டோணியின் மிகப்பெரிய ரசிகராம்.

டோணியை வரைகிறேன் பேர்வழி என்று, ஏதோ ட்ரை செய்துள்ளார். டோணியின் ஃபேவரைட் நடராஜர் ஸ்டைல் பேட்டிங்கை கண்முன் காட்டுவது போல அந்த ஓவியம் அமைந்துள்ளது. இதை சேவாக் டிவிட்டரில் ஷேர் செய்துள்ளார்.

Pic 1 is a sketch of @msdhoni made by my elder son Aaryavir .Even in this sketch,Maahi maar raha hai. #JaiNataraj pic.twitter.com/VlT7DvpTCC