சசிகலாவை இனி 15 நாட்களுக்கு ஒருமுறை மட்டுமே பார்க்க முடியும் ! - சிறை நிர்வாகம் அதிரடி

பெங்களூரு சிறையில் உள்ள சசிகலாவை இனி 15 நாட்களுக்கு ஒருமுறைதான் சந்திக்க முடியும் என்று சிறை நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Bangalore Prisons DG Sathyanarayana Rao, who has often denied that any special treatment was accorded to Sasikala. Visitors only allowed 15 days only sources said.