சரணடைய அவகாசம் கிடையாது.. சசிகலா கோரிக்கையை உதறி தள்ளிய உச்சநீதிமன்றம்

உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகளோ, 'உடனடியாக சரணடைய வேண்டும் என்றால், அதற்கு அர்த்தம் உடனடியாக என்பதுதான்' என அழுத்தம் திருத்தமாக கூறிவிட்டனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

VKSasikala asked by Supreme Court to surrender immediately on her lawyer's request for more time