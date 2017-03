கோவாவில் காங்கிரஸ் முன்னிலை.. ஆளும் பாஜகவிற்கு பின்னடைவு

கோவா சட்டசபைத் தேர்தலுக்காக பதிவான வாக்குகள் எண்ணும் பணிகள் காலை 8 மணிக்கு தொடங்கின. இதில் காங்கிரஸ் கட்சி முன்னிலை வகித்து வருகிறது. ஆளும் பாஜக பின்னடைவை சந்தித்துள்ளது.

Story first published: Saturday, March 11, 2017, 8:40 [IST]

English summary

Vote counting starts in Goa for 40 assembly seat in 2 counting centers.