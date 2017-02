உத்தரபிரதேசத்தில் 3ம் கட்டத் தேர்தல்... 2 லட்சம் போலீசார் குவிப்பு

உத்தரபிரதேசத்தில் 3ம் கட்டத் தேர்தல் இன்று நடைபெற்று வருகிறது. இதற்காக பலத்த பாதுப்காப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது.

English summary

The third phase of assembly polls starts in UP for 69 seats across 12 districts.