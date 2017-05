கேரள பஞ்சாயத்து அலுவலக கணிணிகளை முடக்கிய இணைய தாக்குதல்... பணம் கேட்டு அட்டூழியம்!

ஆசிய கண்டங்களில் கணினி தாக்குதல்களை ஏற்படுத்தி வரும் புதிய வைரஸான வான்னக்ரை தாக்குதலுக்கு உள்ளான கேரளாவைச் சேர்ந்த பஞ்சாயத்து அலுவலக கணினிகள் முடக்கப்பட்டுள்ளன.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Four computers in a panchyat office in Kerala have been suspected to be hit by "WannaCry," the ransomeware and the incident took place at Waynad in Kerala at a panchayat office