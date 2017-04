ஆர்எஸ்எஸ் பாஜகவினர் மட்டுமே இந்தியர்களா? தருண் விஜய்க்கு- ப.சிதம்பரம் கேள்வி

பாஜக, ஆர்எஸ்எஸ்காரர்கள் மட்டும் தான் இந்தியர்கள் என அவர் குறிப்பிடுகிறாரா? என்று தருண் விஜய்க்கு ப. சிதம்பரம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

English summary

Was Tarun Vijay referring to RSS and BJP members when he said 'we.'This was a jibe by former finance minister of India, P Chidambaramwhile reacting to the statements made by former BJP MP, Tarun Vijay. P.Chidambaram said.