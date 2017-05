இந்திய வரலாற்றிலேயே முதன்முறையாக.... ஹைகோர்ட் நீதிபதிக்கு சிறை தண்டனை!

நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கில் நீதிபதி கர்ணன் குற்றவாளி என உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது. உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி ஒருவருக்கு தண்டனை விதிப்பது இதுவே முதல்முறையாகும்.

Story first published: Tuesday, May 9, 2017, 11:43 [IST]

Contempt is contempt irrespective of sitting judge or not, the bench observed. The bench asked the West Bengal police to arrest Justice C S Karnan immediately Superme court order today.