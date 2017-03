எங்களை அகதிகள் போல நடத்துகிறார்கள்.. தற்கொலைக்கு முயன்ற தமிழக விவசாயிகள் கதறல்

எங்களை அகதிகளைப் போல நடத்துவதால் அனைவரின் கவனத்தை ஈர்க்க தற்கொலைக்கு முயற்சி செய்ததாக டெல்லியில் மரத்தின் மீதேறி போராடிய விவசாயிகள் கூறியுள்ளனர்.

We are not refugee. No one care's our farmers we are suffering in Delhi said Akhilan in Trichy farmer continuing protest.