சசிகலாவை தமிழக சிறைக்கு மாற்றுவதை கர்நாடக அரசு எதிர்க்கும்.. ஆச்சார்யா அதிரடி

சசிகலாவை தமிழக சிறைக்கு மாற்றினால் கர்நாடக அரச சார்பில் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் மனுத்தாக்கல் செய்வேம் என அம்மாநில வழக்கறிஞர் ஆச்சார்யா தெரிவித்துள்ளார்.

Story first published: Thursday, February 23, 2017, 13:12 [IST]

English summary

Karnataka government lawyer Aacharya says that if Supreme court gives permission for Sasikala to get in Tamilnadu prison we will appeal by government. She can not get bail. She has been punished Aacharya said.