பெண்களுடன் சுற்றும் இளைஞர்களை பிடிக்க மத்திய பிரதேசத்தில் புதிய படை.. பேரு ஆன்டி-மஜ்னுவாம்!

பெண்களுடன் சுற்றும் இளைஞர்களை பிடிக்க ஆன்டி-மஜ்னு என்ற புதிய படை அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய பிரதேச முதல்வர் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Madhya pradesh Chief minister Shivraj Singh Chouhan says that Majunu type of people don't know how to respect. And he said We will reform the Majunu type of people.