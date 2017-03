பகுஜன் சமாஜ் கட்சியோடு கூட்டணிக்கு ரெடி.. அகிலேஷ் யாதவ் ஏன் அப்படி சொன்னார்?

மதவாத சக்திகள் ஆட்சிக்கு வந்துவிடக்கூடாது என்பதற்காகவே வேறு முகாமிலிருந்து கூட கூட்டணி அமைக்க ரெடியாவதாக அகிலேஷ் யாதவ் தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Akhilesh Yadav, the Chief Minister of Uttar Pradesh said on Thursday that he is open for a tie up with the BSP if his party fails to get the magic 202 number in the 403 member house. Almost all exit polls have given the BJP the edge. The SP according to these polls are a distant second.