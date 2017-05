6 மாத சிறை தண்டனையிலிருந்து தப்ப, நீதிபதி கர்ணனுக்கு இப்படியும் வாய்ப்பு உள்ளது!

சுப்ரீம் கோர்ட் இன்னும் கூட தனது தண்டனைக்கான காரணம் குறித்து விரிவான உத்தரவை பிறப்பிக்கவில்லை. எனவே இதையே காரணமாக கூற கர்ணன் முயலலாம்.

English summary

The Supreme Court on Tuesday ordered that Justice C S Karnan be sentenced to six months imprisonment on contempt charges. The Director General of Police, West Bengal has been ordered to ensure that the sentence is served.