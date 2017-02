ஜெயலலிதாவுடைய 750 ஜோடி கலர் கலர் செருப்புகள், தங்க நகைகள் என்னாகும்?

மறைந்த ஜெயலலிதாவிடம் இருந்து கைப்பற்றப்பட்ட 750 ஜோடி செருப்பு மற்றும் தங்க, வெள்ளி ஆபரணங்கள் அனைத்தும் ஏலம் விடப்பட்டு அபராதத் தொகையாக பெறப்பட உள்ளது.

English summary

The seized items inclusind slippers and jewells will be sent back to Tamil Nadu which in turn in would have to auction the same to recover the fine amount.