பெங்களூர் சிறையில் இப்போது, இளவரசியின் பொழுது போக்கு என்ன தெரியுமா?

நான்கு வருட சாதாரண சிறை தண்டனை என்பதால் சிறையில் வேலை பார்ப்பது கட்டாயம் கிடையாது. ஆனால், இளவரசிக்கு கடிதம் வாசிப்பது ஒரு புது வேலையாக போய்விட்டது என்கிறார்கள் சிறைத் துறை வட்டாரங்களில்.

English summary

Ilavarasi who along with Sasikala Natarajan was convicted in the disproportionate assets has a new job to do at Central Prison, Parappana Agrahara, Bangalore 560100. Serving a simple imprisonment of four years, Ilavarasi has her hands tied as she screens the 100s of letters that Sasikala receives in jail.