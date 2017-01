பட்ஜெட்டில் எந்த துறைக்கு அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும்.. மக்களிடம் கருத்து கேட்கிறது நிதியமைச்சகம்

பட்ஜெட் குறித்து பொது மக்களிடம் மத்திய நிதியமைச்சகலம் கருத்துக் கேட்கப்பட்டு வருகிறது

Please give your suggestions... Which sector needs more focus in the Budget 2017-18?

English summary

The Finance Ministry has Asks to people about What It Should Focus On In Budget 2017