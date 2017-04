போராட்டத்தை தொடரலாமா.. சக விவசாயிகளிடம் அய்யாகண்ணு கருத்துக் கேட்பு.. அடுத்தக்கட்ட நடவடிக்கை என்ன?

பயிர்க்கடன்களை தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என்று கோரி 37 நாட்களாக டெல்லியில் போராட்டம் நடத்தி வரும் தமிழக விவசாயிகளிடம் விவசாயி அய்யாகண்ணு அடுத்தக்கட்ட நடவடிக்கை குறித்து கருத்து கேட்டு வருகிறார்.

English summary

Farmer leader Ayyakannu discusses with other protesting farmers for next step in their protest.