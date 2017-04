ரூ1.30 கோடியுடன் தினகரனின் புரோக்கர் சுகேஷ் டெல்லியில் சிக்கியது எப்படி? எப்.ஐ.ஆரில் பரபர தகவல்கள்!

டிடிவி தினகரனின் புரோக்கர் சுகேஷ் சிக்கியது எப்படி என்பது தொடர்பாக டெல்லி போலீஸின் எப்.ஐ.ஆரில் பரபரப்பான தகவல்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.

English summary

Sukesh Chandrasekhar, the man who has been arrested in the TTV Dinakaran bribery case moved around in a Mercedez Benz, posed as an MP and had the number plates of his car painted to pull off the act, says the FIR filed by Delhi police