மகாபலியை மட்டம் தட்டி மலையாளிகளிடம் சிக்கியதை மறந்த மோடி.. தமிழ் ராவணனை இப்படி பேசலாமா பிரதமர்?

ராவணனை தீவிரவாதி என சித்தரித்துள்ளதன் மூலம், சில சாராரின் ஒற்றை கொள்கைக்குள் தமிழக இந்துக்களின் அல்லது ராவணனன் மீது மதிப்பு கொண்ட தமிழர்கள் நம்பிக்கையை திணிக்க மோடி முற்பட்டுள்ளார்.

English summary

Prime Minister Narendra Modi quoted 'Jatayu,' the epic character from Ramayana, while addressing a gathering in New Delhi. He referred to the vulture who laid down its life while fighting terror. Terrorism has gripped the entire world and has thrown open a challenge to humanity, Modi said. If we compare incidents mentioned in the Ramayana to the present day context, then 'Jatayu,' was the first to fight terror, Modi said.