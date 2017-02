ரூ.10 கோடி அபராதத்தை இன்னும் கட்டாத சசிகலா... சொத்துக்கள் ஜப்தி எப்போது?

உச்சநீதிமன்றம் அபராதம் விதித்துள்ள ரூ. 10 கோடி ரூபாயை பெங்களூரு சிறையில் உள்ள அதிமுக பொதுச் செயலாளர் இன்னும் கட்டவில்லை.

English summary

ADMK general secretary Sasikala is not pay Rs 10 crore fine still.