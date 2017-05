தேர்தல் ஆணையத்தின் திருட்டுத்தனத்தை அம்பலப்படுத்தியதால் ஆம் ஆத்மி மீது பாயுது திருட்டு வழக்கு!

மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரத்தில் மோசடி செய்யலாம் என்பதை நிரூபித்ததால் ஆம் ஆத்மி மீது 'திருட்டு வழக்கு' பாய உள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

The Aam Aadmi could in for some serious trouble if it is learnt that the EVM used in the Delhi Assembly was procured illegally. The AAP which convened a special session in the demonstrated on Tuesday how an EVM could be tampered with.