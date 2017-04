தினகரன் கைது.. அப்படியானால் தேர்தல் ஆணைய அதிகாரிகளையும் விசாரிப்பார்களா?

தினகரன், தேர்தல் ஆணையத்துக்கு இரட்டை இலையை மீட்க லஞ்சம் கொடுத்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். அதையடுத்து, தேர்தல் ஆணைய அதிகாரிகளும் விசாரிக்கப்படுவார்களா என வினா எழுந்துள்ளது.

English summary

After the arrest of TTV Dinakaran in election commission bribery case, the question raised whether Election commission officials will be inquired?