மத்திய அரசு வழங்கும் எல்.இ.டி பல்புகளுக்குள் ரகசிய காமிராவாம்.. அதிர்ந்து போன காஷ்மீர்

காஷ்மீரில் எல்.இ.டி பல்புகள் குறித்து வதந்திகள் பரவியது தொடர்பான விசாரணையில் பல திடுக்கிடும் தகவல் வெளிவந்துள்ளது.

English summary

A couple of days back there was a rumour floating in Kashmir that the LED bulbs which were being distributed under the Government's Ujala scheme was fitted with surveillance equipments.